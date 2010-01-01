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  5. ДП ЭКО Турин В2 Матовый кремовый 200*80
Турин В2 Матовый кремовый
0,0
10 860

Дверь межкомнатная «Турин В2» Матовый кремовый глухая

Этот товар смотрят 10 человек
ДП ЭКО Турин В2 Матовый кремовый 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 272198
Этот товар смотрят 23 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 860
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 860 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 3 088 ₽ x 5 шт.
Изменить
30 083
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 810 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003016 Коробка "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ 2050*32*70
ZD003016 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003019 Наличник "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ B1 Классический ( комплект 2.5 шт) 2200*100*16
ZD003019 ⋅ 3 088 ₽
 3 088
15 440
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Дверь межкомнатная «Турин В2» Матовый кремовый глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Матовый кремовый
ДП ЭКО Турин В2 Матовый кремовый 200*80
ДП ЭКО Турин В2 Серый матовый 200*80 ДП ЭКО Турин В2 Белый матовый 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000953
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000953
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика

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