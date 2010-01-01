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  5. ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*90
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice Глухая Каркасно-щитовая
0,0
2 532 3 332 -24%

Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice Глухая Каркасно-щитовая 200x90

Этот товар смотрят 16 человек
ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*90
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 260442
Этот товар смотрят 30 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 532
3 332
-24%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 532 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 522
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1158 Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1159 Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Riviera Ice Глухая Каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Riviera Ice
ДП ЭКО Мода-22 Brown Dreamline Black Line 200*90 ДП ЭКО Мода-22 White Dreamline Black Line 200*90 ДП ЭКО Мода-22 Cappuccino Melinga Black Line 200*90 ДП ЭКО Мода-22 Snow Melinga Black Line 200*90
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери типа Skin Doors изготовлены из МДФ (англ. medium-density fiberboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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