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  5. ДП ЭКО Мода-22 Snow Melinga Black Line 200*90
Мода-22 Black Line Snow Melinga
0,0
2 213 2 912 -24%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Snow Melinga глухая

Этот товар смотрят 25 человек
ДП ЭКО Мода-22 Snow Melinga Black Line 200*90
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 268352
Этот товар смотрят 23 человека

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 213
2 912
-24%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 213 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 853
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2324 Коробка "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2324 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2325 Наличник "Т" ЭКО Snow Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2325 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Snow Melinga глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Snow Melinga
ДП ЭКО Мода-22 Brown Dreamline Black Line 200*90 ДП ЭКО Мода-22 White Dreamline Black Line 200*90 ДП ЭКО Мода-22 Cappuccino Melinga Black Line 200*90
ДП ЭКО Мода-22 Snow Melinga Black Line 200*90
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda

Характеристики

  • Артикул:
    153-1362
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери типа Skin Doors изготовлены из МДФ (англ. medium-density fiberboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1362
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda
  • Стиль:
    Современный

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