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Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Stormy Wood Глухая Филенчатая
0,0
6 402 7 532 -15%

Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Stormy Wood Глухая Филенчатая 200x70

Этот товар смотрят 13 человек
ДП ЭКО Неоклассик-32 Stormy Wood 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 644929
Этот товар смотрят 22 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 402
7 532
-15%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 402 ₽
Коробка 595 ₽ x 3 шт.
Наличник 321 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 792
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 067 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2343 Коробка "Т" ЭКО Stormy Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-2343 ⋅ 595 ₽
 595
1 785
031-1179 Наличник "Т" ЭКО Stormy Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1179 ⋅ 321 ₽
 321
1 605
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Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Stormy Wood Глухая Филенчатая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Stormy Wood
ДП ПЭТ Неоклассик-32 White Silk 200*70 ДП ПЭТ Неоклассик-32 Cream Silk 200*70 ДП ЭКО Неоклассик-32 Wenge Melinga 200*70 ДП ЭКО Неоклассик-32 Original Oak 200*70
+9

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Бренд:
    Bravo

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Stormy Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм), крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Stormy Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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