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Прима-3 Cappuccino Veralinga
4,6
Товар раскупили

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal

4,6
Этот товар смотрят 14 человек
ДП ЭКО Прима-3 Cappuccino Veralinga White Сrystal 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226688
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Размер полотна, см:
200x70
Как сделать замеры
Цвет:
ДП ЭМА Прима-3 Alaska White Сrystal 200*80 ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*80 ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga White Сrystal 200*80 ДП ЭКО Прима-3 Riviera Ice White Сrystal 200*70
+9

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
Т
15 августа 2021
5
Достоинства
Качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Всем дорого времени суток. Я очень долго искал дверь для детской комнаты. Живём в частном доме и хотелось какую-то очень уютную и милую дверь, которая будет вписывается в интерьер детской. Много искал дверь, которая подходила бы и по цене и по внешке. Наконец-то мне попался этот сайт. Заказал почти сразу же, как нашёл. Всем советую.
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Г
08 июля 2021
5
Достоинства
Удобные, мягкие на ощупь
Недостатки
Нет
Комментарий
Большое спасибо за успешно завершенный заказ! Мы довольны и обслуживанием и ценами в магазине! Желаем вам успехов.Ну, и конечно, в случае чего мы только к вам!
Вам помог этот отзыв?
А
22 мая 2021
4
Достоинства
Качество, цена
Недостатки
Не выявлены
Комментарий
Всегда приятно посмотреть на уютную, красивую дверь в комнату. Данная дверь очень хорошо выглядит. Интересно как будет выглядеть у меня на кухне. Заказала, потому что цена доступна и очень быстрая доставка. Есть замечания по поводу установки. Долго ждала. Но радует, что качество оправдало ожидания. Хотя ожидания были завышены. Видимых дефектов нету. Всем советую, я думаю лучше цены нет, за такое качество.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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