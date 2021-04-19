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Прима-3 Grey Matt
4,6
7 672

Дверь межкомнатная «Прима-3» Grey Matt остекление White Сrystal

4,6
Этот товар смотрят 6 человек
ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 237993
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 672
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 672 ₽
Коробка 770 ₽ x 3 шт.
Наличник 434 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 152
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 279 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0020 Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0020 ⋅ 770 ₽
 770
2 310
155-0022 Наличник "Т" ЭМА Grey Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0022 ⋅ 434 ₽
 434
2 170
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Дверь межкомнатная «Прима-3» Grey Matt остекление White Сrystal
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Grey Matt
ДП ЭМА Прима-3 Alaska White Сrystal 200*80
ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*80
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+9

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

5
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
19 апреля 2021
5
Комментарий
Межкомнатная дверь является одним из самых важных элементов интерьера, от которых зависит уют в доме. Поэтому, выбрав эту дверь в этом магазине я нисколько не пожалела об этом решении. Данная дверь визуально расширила пространство безумно маленькой комнаты, она удобно открывается и закрывается бесшумно.
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З
04 марта 2021
5
Комментарий
Дверь из этого магазина попала мне прямо в сердечко, так как ее качественные характеристики просто бомба! Каркас двери сделан из натуральной древесины, что не только гарантирует прочность, но в дальнейшем не будет оказывать пагубное влияние на ваше здоровье. При этом цена на такую дверь более чем приемлемая, поэтому я советую вам обратить внимание на эту модель.
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Э
01 октября 2020
4
Комментарий
По большей степени меня интересовали бюджетные двери, ведь тратить большую сумму на двери мне не особо хотелось. Поэтому решил остановить свой выбор на этой модели. сама по себе дверь оказалась очень тяжелой, поэтому пришлось покупать дополнительные петли. Покупкой доволен.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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