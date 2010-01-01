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SP 64 Беленый дуб
0,0
6 904

Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 64» Беленый дуб остекление Сатинато

Этот товар смотрят 24 человека
ДП ЭКО SP 64 Беленый дуб Сатинато 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 273488
Этот товар смотрят 24 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 904
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 904 ₽
Коробка 738 ₽ x 3 шт.
Наличник 954 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 888
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 151 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003052 Коробка "Т" ЭКО Беленый дуб МДФ 2070*70*32 у.п
ZD003052 ⋅ 738 ₽
 738
2 214
ZD003053 Наличник "Т" ЭКО Беленый дуб МДФ Прямоугольный 2130*70*10 ( комплект 2,5шт)
ZD003053 ⋅ 954 ₽
 954
4 770
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Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 64» Беленый дуб остекление Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Беленый дуб
ДП ЭКО SP 64 Светлый лен Сатинато 200*80 ДП ЭКО SP 64 Нордик Сатинато 200*80
ДП ЭКО SP 64 Беленый дуб Сатинато 200*80
ДП ЭКО SP 64 Темный лен Сатинато 200*80
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    SP

Характеристики

  • Артикул:
    АZD001812
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    SP
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    АZD001812
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    SP
  • Стиль:
    Современный

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