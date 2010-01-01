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SP 65 Светлый лен
0,0
8 305

Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 65» Светлый лен остекление Сатинато

Этот товар смотрят 29 человек
ДП ЭКО SP 65 Светлый лен Сатинато 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 273553
Этот товар смотрят 16 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 305
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 305 ₽
Коробка 738 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 145 ₽ x 5 шт.
Изменить
16 245
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 385 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003037 Коробка "Т" ЭКО Светлый лен МДФ 2070*70*32 у.п
ZD003037 ⋅ 738 ₽
 738
2 214
ZD003038 Наличник "Т" ЭКО Светлый лен МДФ Прямоугольный 2130*70*10 ( комплект 2,5 шт)
ZD003038 ⋅ 1 145 ₽
 1 145
5 726
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Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 65» Светлый лен остекление Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Светлый лен
ДП ЭКО SP 65 Темный лен Сатинато 200*80 ДП ЭКО SP 65 Беленый дуб Сатинато 200*80 ДП ЭКО SP 65 Сканди Сатинато 200*80 ДП ЭКО SP 65 Нордик Сатинато 200*80
+2

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    SP

Характеристики

  • Артикул:
    АZD001877
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    SP
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    АZD001877
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    SP
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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