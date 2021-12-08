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Граффити-5 ST Whitey
0,0
5 351 8 232 -35%

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-5» ST Whitey (Эмаль) глухая

Этот товар смотрят 34 человека
ДП K Граффити-5 ST Whitey 200*60
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225495
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 351
8 232
-35%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 351 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 027
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 144 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-5» ST Whitey (Эмаль) глухая
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x90
Как сделать замеры
Цвет: ST Whitey
ДП K Граффити-5 Whitey 200*60 ДП K Граффити-5 Grace 200*60
ДП K Граффити-5 ST Whitey 200*60
ДП K Граффити-5 Creamy 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь с отделкой эмалью
Отделка
двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

7
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
08 декабря 2021
5
Достоинства
Ассортимент огромный
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери наша классического стиля светлого цвета . Каркас у двери из мелкодревесной фибры - МДФ, покрытие экошпон. Такое покрытие устойчиво к внешним воздействиям, оно не боится перепада температур и подходит для ванной комнаты. Если такая дверь заляпается, её легко можно оттереть.
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В
23 ноября 2021
5
Достоинства
Легкая сборка,качество и цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Спасибо за красивую и качественную дверь! Всем остались довольны! Нам консультант попался вежливый, компетентный, и доброжелательный сотрудник. Подробно проконсультировал по дверям
Вам помог этот отзыв?
А
05 августа 2021
4
Достоинства
качественно изготовлена
Недостатки
Нет
Комментарий
Мы планировали купить двери со средней стоимостью, выбрали ЭкоШпон. Каркас собран в виде "Сендвич",. Сверху они покрыты красивой на вид пленкой ЭкоШпон, в виде имитации дерева, которая нам понравилась. Цвет дверного полотна выбрали крем, он показался нам наиболее красивым и универсальным. Темные тона нам не подошли б, Устанавливал сам, Выбором доволен
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