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  5. ДП К Скинни-15.1 Аrt Whitey ПО СТ-Худ. 200*80
Скинни-15.1 Art Whitey
0,0
6 261 9 632 -35%

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1 Аrt» Whitey (Эмаль) остекление художественное

Этот товар смотрят 12 человек
ДП К Скинни-15.1 Аrt Whitey ПО СТ-Худ. 200*80
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 45617
Этот товар смотрят 12 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 261
9 632
-35%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 261 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 937
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 312 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1 Аrt» Whitey (Эмаль) остекление художественное
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Whitey
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.07
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой эмалью
Отделка
двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Whitey
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.07
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

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