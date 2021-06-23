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  5. ДП HF Браво-22 White Mix Black Star 200*80
Браво-22 White Mix
4,3
4 382

Дверь межкомнатная «Браво-22» White Mix остекление Black Star

4,3
Этот товар смотрят 26 человек
ДП HF Браво-22 White Mix Black Star 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 96795
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 382
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 382 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 372
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
731 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная «Браво-22» White Mix остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x80
200x80
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП HF Браво-22 White Mix Black Star 200*80
ДП HF Браво-22 White Mix Magic Fog 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Цвет по RAL
RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

17
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
23 июня 2021
5
Комментарий
Заказывали здесь двери для дачи, приглянулась приемлемая цена, но боялись за качество. Оказалось, зря! Дверь пришла срок в срок, повреждений мы не обнаружили. Дизайн универсальный, хорошо вписался в наш интерьер, очень классный магазин, который заслуживает всеобщего внимания.
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Г
13 июня 2021
4
Комментарий
Отличные двери из качественного материала. Пришлиза короткие сроки, без повреждений. Хороший сервис, прекрасное качество, действительно оправдали все ожидания. Про цену вообще молчу, на других сайтах завышают, хотя качество ничуть не лучше. Здесь все иначе. Прекрасный вариант, для тех, кто хочет сэкономить, но получить качественный и экологичный товар.
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А
28 января 2021
4
Комментарий
Так уж вышло, что двери купить решила только сейчас. Честно сказать, от ремонта осталось не очень много денег, и я была уверена, что их точно не хватит на приобретение трех дверей. А нет! Мне удалось купить хорошие межкомнатные двери, разные по дизайну, которые между собой сочетаются ну просто превосходно! Двери из массива сосны обалденные, их качество просто бомба, выполнены без единой помарки, сколов и царапин!
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4.3 / 5 (На основе 17 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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