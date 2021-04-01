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  4. Дверь Л 2С Л-13 (Венге) ПО СТ-Сатинато 200*80
2С Л-13 (Венге)
4,9
3 164

Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Венге остекление белое матовое

4,9
Этот товар смотрят 31 человек
Дверь Л 2С Л-13 (Венге) ПО СТ-Сатинато 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 1183
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

4,9
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 164
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 164 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 189 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 747
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
528 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0042 Коробка Л Л-13 (Венге) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0042 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0047 Наличник Л Л-13 (Венге) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0047 ⋅ 189 ₽
 189
945
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Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Венге остекление белое матовое
Размер полотна, см:
200x80
190x55в наличии
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Л-13 (Венге)
Дверь Л 2С Л-21 (БелДуб) ПО СТ-Сатинато 200*80
Дверь Л 2С Л-13 (Венге) ПО СТ-Сатинато 200*80
Дверь Л 2С Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Сатинато 200*80 Дверь Л 2С Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Сатинато 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Direct

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-13 (Венге)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.105
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)
Материал
брус хвойных пород, ПВХ

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-13 (Венге)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.105
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой

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Отзывы и вопросы о товаре

17
4.9 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
01 апреля 2021
5
Достоинства
красивые двери, смотрятся стильно
Недостатки
Нет
Комментарий
двери очень красивые, стильные, облагораживают интерьер.
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В
19 января 2021
5
Комментарий
Присмотрели и оформили дверь в магазине мебель 169. Дверь привезли, целая , без повреждений. Установка заняла пол дня. Все идеально.
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М
11 января 2021
5
Комментарий
Добрый день! Купили дачный домик и проблемой дома были старые, обшарпанные двери. Конечно, не долго думая зашли на просторы интернета и наткнулись на ваш магазин. Выбором товара очень доволен, помимо большого выбора дверей тут ещё огромный ассортимент дверных ручек и петель. Купили сразу все не задумываясь) Заказам довольны, качество дверей отличное, всем советую!
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4.9 / 5 (На основе 17 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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