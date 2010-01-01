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  4. Дверь Л 2С Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Сатинато 200*70
2С Л-12 (МиланОрех)
0,0
2 912

Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Миланский орех остекление белое матовое

Этот товар смотрят 22 человека
Дверь Л 2С Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Сатинато 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 1209
Этот товар смотрят 25 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 912
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 912 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 117
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0054 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0054 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Миланский орех остекление белое матовое
Размер полотна, см:
200x70
190x55
190x60в наличии
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Л-12 (МиланОрех)
Дверь Л 2С Л-21 (БелДуб) ПО СТ-Сатинато 200*70 Дверь Л 2С Л-13 (Венге) ПО СТ-Сатинато 200*70 Дверь Л 2С Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Сатинато 200*70
Дверь Л 2С Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Сатинато 200*70

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Direct

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-12 (МиланОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.092
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)
Материал
брус хвойных пород, ПВХ

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-12 (МиланОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.092
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой

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Отзывы и вопросы о товаре

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