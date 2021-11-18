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  4. ДП Л Гост-3 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
Гост-3 (Без усиления) Серый
4,3
3 682

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (Без усиления) Л-16 (Серый)) остекление Magic Fog

4,3
Этот товар смотрят 29 человек
ДП Л Гост-3 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228277
Этот товар смотрят 13 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 682
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 682 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 252 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 580
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
614 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0066 Коробка Л Л-16 (Серый) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0066 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0070 Наличник Л Л-16 (Серый) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0070 ⋅ 252 ₽
 252
1 260
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (Без усиления) Л-16 (Серый)) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Серый
ДП Л Гост-3 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80
Дверь МДФ Гост-3 Без Отделки Magic Fog 200*80
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Серый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    17.9
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Серый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    17.9
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.064

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Отзывы и вопросы о товаре

11
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Н
18 ноября 2021
5
Достоинства
лёгкость сборки, быстрая доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
Дети просто уничтожили наши старые двери, решили поменять. У этих дверей мне понравился дизайн, наполнение дверей (внутри дерево, а не пустота), ламинированное покрытие всего полотна двери, за исключением верха. Выглядят двери отлично, а цена выгодно отличается от других наших производителей.
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П
22 июля 2021
4
Достоинства
отличные двери стоят своих денег
Недостатки
Пока не выявились
Комментарий
Покупал двери в загородный дом. Нужны были светлые и качественные. Позвонил менеджеру, он порекомендовал эту модель. Дверьми остался доволен.
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Г
23 марта 2021
4
Достоинства
Все соответствует
Недостатки
Нет
Комментарий
Решили поменять дверь т.к. та вздулась... цвет нужен был под тёмное дерево, ручка нужна была медная и удобная, с хорошим замком. Размер брали 75 на 180. Дверь устанавливали сотрудники магазина. Молодцы! Справились с работой быстро и качественно, без лишней суеты. При том что дверь пришлось устанавливать с добором. За весь год дверь в ванной комнате показала себя с лучшей стороны. При постоянном взаимодействии с влажным воздухом не покосилась и не деформировалась. Фурнитура не поблекла. Спасибо за хорошее качество!
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4.3 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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