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  4. ДП Л Гост-3 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
Гост-3 (Без усиления) Итальянский орех
4,5
2 541 3 388 -25%

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog

4,5
Этот товар смотрят 19 человек
ДП Л Гост-3 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228247
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 541
3 388
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 541 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
4 746
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 36 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0014 Коробка Л Л-11 (ИталОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0014 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0053 Наличник Л Л-11 (ИталОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0053 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Итальянский орех
ДП Л Гост-3 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-3 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80 Дверь МДФ Гост-3 Без Отделки Magic Fog 200*80
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

15
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
15 декабря 2021
5
Комментарий
Здравствуйте. Спасибо большое за дверь. Очень понравилась. Все отлично подошло, по цвету и размеру, за это спасибо мастеру, который выполнил грамотный замер. Заказывали в магазине, сотрудники все помогли выбрать. Качество отличное. Мастера аккуратно установили дверь.
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П
30 августа 2021
5
Комментарий
Отличные двери! Заказывала сразу несколько. Все пришли хорошего качества. Взяли услугу замера, замерщик все измерил, все подошло. Цвета дверей немного отличались, но это не проблема, в жизни даже лучше!
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Л
09 августа 2021
5
Достоинства
ассортимент, материал радует глаз
Недостатки
Нет
Комментарий
У компании мебель 169 огромный выбор дверей по приятным ценам. Мы с мужем без проблем выбрали нужные нам прям на сайте. Оформили, сразу оплатили. Уже через неделю нам доставили и установили двери. Стоят теперь и радуют нас с супругом.
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4.5 / 5 (На основе 15 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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