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  4. ДП Л Гост-3 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
Гост-3 (Без усиления) Миланский орех
4,6
3 388

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog

4,6
Этот товар смотрят 25 человек
ДП Л Гост-3 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228253
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 388
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 388 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 593
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
565 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0054 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0054 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Миланский орех
ДП Л Гост-3 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-3 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80 Дверь МДФ Гост-3 Без Отделки Magic Fog 200*80
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

14
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
15 января 2022
4
Достоинства
Хорошие двери в своей ценовой категории и широкий спектр выбора
Недостатки
Нет
Комментарий
Неделю назад заказала у вас дверь. Обязательным условием было то, чтобы дверь была влагоустойчивая. Иначе из-за сырости и влаги в помещении она может испортиться. Сразу через три дня после заказа доставили дверь, она пришла целая, ничего не поцарапалось. Мне нравятся вставки из толстого стекла. Очень удобно. Через вставки виден включенный свет. Если горит свет в ванной, значит, кто-то там есть, не надо дергать ручку двери и кого-то беспокоить, да и тебя никто не беспокоит. Очень классная дверь, спасибо!
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Е
31 декабря 2021
5
Достоинства
Смотрится воздушно
Недостатки
Нет
Комментарий
Двери красивые. Материал плотный. Не тяжёлые. Легкие в установке. Спасибо
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К
19 декабря 2021
4
Достоинства
Интересный дизайн
Недостатки
Нет
Комментарий
врезанная фурнитура, телескопический наличник, дизайн, прочный материал.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 14 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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