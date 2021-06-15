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Граффити-5 Super White
0,0
5 771 6 412 -10%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-5" Super White глухая

Этот товар смотрят 11 человек
ДП В Граффити-5 Super White 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223557
Этот товар смотрят 32 человека

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0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 771
6 412
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 771 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 761
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
962 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 132 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0056 Коробка "Т" В Super White МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0056 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-5" Super White глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Super White
ДП В Граффити-5 Super White 200*90
ДП ЭКО Граффити-5 Snow Art 200*90 ДП ЭКО Граффити-5 Look Art 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея).
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

7
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Д
15 июня 2021
5
Достоинства
Пришел в коробке хорошо упакованный
Недостатки
Нет
Комментарий
Эта дверь просто загляденье, очень красивая, стильная и современная.
Вам помог этот отзыв?
У
01 октября 2020
5
Достоинства
Устойчивые легкие.
Недостатки
Нет
Комментарий
Мы выбрали двери очень хорошего качества, средней ценовой категории. Двери достаточно тяжелые. Никаких пятен, ляпок, отпечаток пальцев на них не остается. Легко протираются от пыли. За два года нигде ничто не отклеилось и не отошло. У нас в квартире живет кошка, которая каждый день их царапает, на них это никак не влияет, значит они очень стойкие к кошачьим коготкам
Вам помог этот отзыв?
И
12 августа 2020
4
Комментарий
Сразу скажу, нет претензий к ассортименту, к цене самих дверей и к цветовому разнообразию. Данные двери отлично подошли нам по цене и стилистике, цвет прекрасно подходил к свежему ремонту. Учитывая сроки ремонта. двери заказывали сильно заблаговременно.
Вам помог этот отзыв?

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