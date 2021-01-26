Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Винил
  4. Skinny
  5. ДП ПВХ Скинни-13 Dark Barnwood White Сrystal 200*70
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood Остекленная Филенчатая
4,3
6 832

Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood Остекленная Филенчатая 200x70

4,3
Этот товар смотрят 5 человек
ДП ПВХ Скинни-13 Dark Barnwood White Сrystal 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 96976
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 832
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 832 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 662
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 139 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0018 Коробка "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0018 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0020 Наличник "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0020 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
Показать ещё
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood Остекленная Филенчатая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Dark Barnwood
Дверь ПВХ Скинни-13 П-23 (Белый) ПО СТ-Худ. 200*70 ДП ПВХ Скинни-13 Casablanca White Сrystal 200*70
ДП ПВХ Скинни-13 Dark Barnwood White Сrystal 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Антивандальная структурная ПВХ, износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0.4 мм.
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель.

Характеристики

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Светло серый Двери от 10000 рублей Межкомнатные двери Экошпон серии Горизонт Межкомнатные двери шириной 90 см Межкомнатные двери для строителей Межкомнатные двери в Люблино Межкомнатные двери в Звенигороде Межкомнатные двери цвета Bianco Veralinga Телескопические двери Межкомнатные двери цвета Сканди

Отзывы и вопросы о товаре

6
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
26 января 2021
4
Комментарий
Очень приятное впечатление о работе сотрудников и качестве дверей. Это обычная межкомнатная дверь. Устанавливали 2 недели назад Из себя она представляет простое полотно. Легкая по весу . Сроки изготовления дверей полностью соответствовали заявленным. Установка прошла в назначенный день, быстро и качественно установили двери.
Вам помог этот отзыв?
З
21 декабря 2020
4
Комментарий
Мы начали искать такие двери, чтобы они были уже готовые по нашим размерам. Нашли ваш магазин, описали какие двери нам нужны. Нам предложили варианты, сказали, что они есть в наличии. Цена нас устроила, но хотелось посмотреть на их качество, на складе фирмы осмотрела один из вариантов, который нам сразу понравился! И только после этого мы оформили заказ, уже зная, что нас все устроит. Новые двери оказались намного красивее и качественнее предыдущих, при том, что по деньгам получилось значительно дешевле!
Вам помог этот отзыв?
Т
31 октября 2020
4
Комментарий
С помощью этого магазина, легко закрыли вопрос с новыми межкомнатными дверьми. К достоинствам данной компании хочу отнести Профессионализм. Качество работы установщика. И конечно же цены, они не бьют по кошельку, как в других магазинах, что не может не радовать
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Skinny"

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-12
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-13
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Белый остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-15
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-20
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Межкомнатная дверь Скинни-21
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Casablanca глухая
Межкомнатная дверь Скинни-12
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Casablanca остекление White Сrystal
Межкомнатная дверь Скинни-13
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Casablanca глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Casablanca остекление White Сrystal
Межкомнатная дверь Скинни-15
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Casablanca глухая
Межкомнатная дверь Скинни-20
 
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Casablanca остекление White Сrystal
Межкомнатная дверь Скинни-21
 
6 832

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Межкомнатная дверь Неоклассик-32
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Original Oak остекление White Сrystal
Межкомнатная дверь Неоклассик-33
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Межкомнатная дверь Неоклассик-32
 
7 005 7 532 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Межкомнатная дверь Скинни-32
 
4 271 4 592 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Межкомнатная дверь Браво-21
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Original Oak остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-23
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Original Oak остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-29
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 452
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Межкомнатная дверь Лилия
 
9 352
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Межкомнатная дверь Мода-22
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть