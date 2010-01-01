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Скинни-32 Dark Barnwood
0,0
4 592

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Dark Barnwood глухая

Этот товар смотрят 29 человек
ДП ПВХ Скинни-32 Dark Barnwood 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 224427
Этот товар смотрят 26 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 422
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0018 Коробка "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0018 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0020 Наличник "Т" ПВХ Dark Barnwood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0020 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Dark Barnwood глухая
Размер полотна, см:
200x70
190x55
190x60
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Dark Barnwood
ДП ПВХ Скинни-32 Italiano Vero 200*70
ДП ПВХ Скинни-32 Dark Barnwood 200*70
ДП ПВХ Скинни-32 Fresco 200*70 ДП ПВХ Скинни-32 Milano Vero 200*70
+2

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    146-0432
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Антивандальная структурная ПВХ, износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0.4 мм.
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    146-0432
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика

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