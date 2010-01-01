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  6. Дверь Ш Азалия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*70
Азалия Орех
0,0
9 072

Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое

Этот товар смотрят 18 человек
Дверь Ш Азалия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 5255
Этот товар смотрят 27 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 072
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 072 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 496
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 512 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x70
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Орех
Дверь Ш Азалия Ф-11 (Орех) ПО СТ-Худ. 200*70
Дверь Ш Азалия Ф-05 (Дуб) ПО СТ-Худ. 200*70 Дверь Ш Азалия Ф-15 (Макоре) ПО СТ-Худ. 200*70

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Орех
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.057
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Standard с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Орех
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    23
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.057

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Отзывы и вопросы о товаре

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