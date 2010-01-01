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Соло 0.V Ф-17 (Шоколад)
0,0
5 439 7 252 -25%

Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая

Этот товар смотрят 29 человек
ДП Ш Соло-0.V Ф-17 (Шоколад) ПГ 200*80
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97415
Этот товар смотрят 20 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 439
7 252
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 439 ₽
Наличник 336 ₽ x 5 шт.
Коробка 882 ₽ x 3 шт.
Изменить
9 765
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0209 Наличник Ш Ф-17 (Шоколад) МДФ 2100*70*10
029-0209 ⋅ 336 ₽
 336
1 680
029-0688 Коробка Ш Ф-17 (Шоколад) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0688 ⋅ 882 ₽
 882
2 646
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Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Ф-17 (Шоколад)
ДП Ш Соло-0.V Ф-11 (Орех) ПГ 200*80
ДП Ш Соло-0.V Ф-17 (Шоколад) ПГ 200*80
ДП Ш Соло-0.V Ф-27 (Венге) ПГ 200*80 ДП Ш Соло-0.V Ф-15 (Макоре) ПГ 200*80
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель.

Характеристики

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