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  6. ДП Ш Соло-0.V Ф-11 (Орех) ПГ 190*55
Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Орех Глухая Филенчатая
0,0
6 132

Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Орех Глухая Филенчатая 190x55

Этот товар смотрят 9 человек
ДП Ш Соло-0.V Ф-11 (Орех) ПГ 190*55
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97383
Этот товар смотрят 7 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 132
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 132 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 556
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 022 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0023 Коробка Ш Ф-11 (Орех) Сосна 2100*70*35 (у,п)
029-0023 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0363 Наличник Ш Ф-11 (Орех) МДФ 2100*70*10
029-0363 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Орех Глухая Филенчатая 190x55
Размер полотна, см:
190x55
190x55
190x60
200x60
200x70
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Орех
ДП Ш Соло-0.V Ф-11 (Орех) ПГ 190*55
ДП Ш Соло-0.V Ф-15 (Макоре) ПГ 190*55 ДП Ш Соло-0.V Ф-17 (Шоколад) ПГ 190*55 ДП Ш Соло-0.V Ф-22 (БелДуб) ПГ 190*55

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 55
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Шпон Стандарт

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

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