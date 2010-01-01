Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).

Материал

MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.