Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Bravo S
  5. ДП ЭКО Браво-1.55 Cappuccino Melinga Mirox Grey 200*90
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Cappuccino Melinga Остекленная Каркасно-щитовая
0,0
7 252

Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Cappuccino Melinga Остекленная Каркасно-щитовая 200x90

Этот товар смотрят 32 человека
ДП ЭКО Браво-1.55 Cappuccino Melinga Mirox Grey 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256356
Этот товар смотрят 16 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 252
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 252 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 892
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 209 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Cappuccino Melinga Остекленная Каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭКО Браво-1.55 Cappuccino Melinga Mirox Grey 200*90
ДП ЭКО Браво-1.55 Snow Melinga Mirox Grey 200*90 ДП ЭКО Браво-1.55 Original Oak Mirox Grey 200*90 ДП ЭКО Браво-1.55 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*90
+1

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Капучино Скрытые двери (Invisible) Складные виниловые двери Цветные межкомнатные двери Межкомнатные двери Эмаль серия Патина Межкомнатные глянцевые двери серии Gloss Двери Браво Классика Межкомнатные двери Рублевское шоссе Межкомнатные двери Светлый дуб Двери для дома

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Bravo S"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Dreamline глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Dreamline глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 620 3 892 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Skyline глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
2 604 3 472 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Skyline глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
2 604 3 472 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Bianco Veralinga глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
 
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Bianco Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"
Межкомнатная дверь Браво-1.55
 
7 252
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Cappuccino Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"
Межкомнатная дверь Браво-1.55
6 440
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Look Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Slate Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-0
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Brown Dreamline остекление зеркало в цвете "графит"
Межкомнатная дверь Браво-1.55
7 672

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Межкомнатная дверь Рондо
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Межкомнатная дверь Неоклассик-33
8 232
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
Межкомнатная дверь М7
 
7 949 9 352 ₽ -15%
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Межкомнатная дверь 2С
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Межкомнатная дверь 2Г
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Межкомнатная дверь М7
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Межкомнатная дверь Статус-12
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Межкомнатная дверь М5
 
8 068 9 492 ₽ -15%
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Межкомнатная дверь Future-701
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Межкомнатная дверь Эксклюзив
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-29» Alaska остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-29
 
5 572
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть