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Граффити-32 Super White
0,0
6 412

Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая

Этот товар смотрят 35 человек
ДП В Граффити-32 Super White 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 478696
Этот товар смотрят 25 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 412
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 412 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 402
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 069 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0056 Коробка "Т" В Super White МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0056 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Super White
ДП В Граффити-32 Grey Pro 200*90
ДП В Граффити-32 Super White 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Super White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Super White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    16
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.056

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