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Прима-11.1 White Wood
4,6
6 972

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-11.1» White Wood стекло Magic Fog

4,6
Этот товар смотрят 33 человека
ДП ЭКО Прима-11.1 White Wood Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229800
Этот товар смотрят 5 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 972
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 972 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 962
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 162 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 732 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1186 Коробка "Т" ЭКО White Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1186 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1187 Наличник "Т" ЭКО White Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1187 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-11.1» White Wood стекло Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: White Wood
ДП HF Прима-11.1 White Mix Magic Fog 200*80 ДП ЭМА Прима-11.1 White Matt Magic Fog 200*80 ДП ЭМА Прима-11.1 Grey Matt Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Прима-11.1 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
+6

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-0778
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0778
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика

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Отзывы и вопросы о товаре

11
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
З
26 августа 2021
5
Достоинства
Удобные хорошо смотрятся советую мне понравились
Недостатки
нет
Комментарий
цена,хорошее качество,красивые ,не пустые,не легкие
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Ю
16 августа 2021
5
Достоинства
Стильный дизайн, они стали изюминкой в интерьере кухни.
Недостатки
нет
Комментарий
Мы пользуемся дверями больше года и недостатков пока не было замечено. Двери красивые и удобные. А насколько они долговечные покажет время. Хочется, чтобы служили долго
Вам помог этот отзыв?
Д
15 марта 2021
5
Комментарий
Сделана действительно из соснового бруса. Полностью соответствует описанию на сайте. Там же покупал коробку и наличники. Из фурнитуры взял только петли, ручки дороговато. Отличное соотношение цены, качества и внешнего вида.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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