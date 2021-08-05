Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Эмалит
  4. Серия Bravo
  5. ДП ЭМА Браво-23 Alaska Magic Fog 200*80
Браво-23 Alaska
4,5
4 010 5 012 -20%

Дверь межкомнатная «Браво-23» Alaska остекление Magic Fog

4,5
Этот товар смотрят 31 человек
ДП ЭМА Браво-23 Alaska Magic Fog 200*80
Хит
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222906
Этот товар смотрят 9 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 010
5 012
-20%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 010 ₽
Коробка 616 ₽ x 3 шт.
Наличник 347 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 593
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0005 Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0005 ⋅ 616 ₽
 616
1 848
155-0006 Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0006 ⋅ 347 ₽
 347
1 735
Показать ещё
Дверь межкомнатная «Браво-23» Alaska остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Alaska - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white, нем. reinweiß), средняя степень глянца (≥ 24 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

Популярные подборки

Двери для дома Межкомнатные двери с цветами Двери Браво Капучино Межкомнатные двери Межкомнатные двери цвета Дарк блю Межкомнатные двери Миланский орех ламинированные Стеклянные межкомнатные двери-купе Раздвижные межкомнатные двери из массива Межкомнатные двери в Воскресенске Двухстворчатые двери

Отзывы и вопросы о товаре

43
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Д
05 августа 2021
4
Комментарий
У меня была проблема. Прошлая дверь в ванную комнату вздулась и испортилась от влаги. Подруга посоветовала ваш магазин, чтобы заказать новую. Я сделала заказ, он пришел немного позже, чем я думала, но ничего страшного. Продавец проконсультировался со мной перед покупкой, очень помог с выбором, спасибо. Установщика не вызывала, устанавливала сама и вышло неплохо. Дверь красивая, ровная, без косяков, советую!
Вам помог этот отзыв?
М
26 июня 2021
5
Достоинства
Качество товара, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Друзья посоветовали вашу компанию которая специализируется на производстве и установке различных видов дверей. После сравнения данной компании с другими аналогичными, я убедился, что ценовая политика в компании Стал на порядок дешевле, чем в других компаниях, при этом не теряет ни на долю в качестве товара. Привезли и установили мне двери очень быстро, могу смело отметить, что двери стоят надежные. От меня рекомендация данной компании.
Вам помог этот отзыв?
Н
09 мая 2021
5
Комментарий
Добрый день. Купили здесь межкомнатную дверь в спальню. Дверь пришла быстро, в хорошем состоянии. Заказывали установку, мастер немного опоздал, но все установил отлично и качественно! Все сотрудники очень образованные, вежливые, всегда помогут с выбором. С радостью всем советую такие превосходные двери, я до сих пор не могу ими насладиться!
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 43 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Серия Bravo"

Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая
Доставим завтра
Браво-21 Alaska
 
3 562 4 452 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska черный окрашенный lacobel
Браво-22 Alaska
 
3 898 4 872 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Alaska
 
3 674 4 592 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-29» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Alaska
 
5 572
Дверь межкомнатная «Браво-28» Alaska остекление Magic Fog
Браво-28 Alaska
 
5 292
Дверь межкомнатная «Браво-22» Grey Matt остекление Magic Fog
Браво-22 Grey Matt
4 592
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 White Matt
 
4 133 4 592 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Браво-21» White Matt глухая
Доставим завтра
Браво-21 White Matt
4 007 4 452 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Black Star
Хит
Браво-22 White Matt
4 385 4 872 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Браво-29» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 White Matt
4 511 5 012 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Браво-28» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 White Matt
 
4 133 4 592 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Grey Matt остекление Black Star
Браво-22 Grey Matt
4 872

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть