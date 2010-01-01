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  5. ДП HF Прима-10 White Mix 200*90
Прима-10 White Mix
0,0
3 520 5 866 -40%

Дверь межкомнатная «Прима-10» White Mix глухая

Этот товар смотрят 10 человек
ДП HF Прима-10 White Mix 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 208899
Этот товар смотрят 14 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 520
5 866
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 520 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 510
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная «Прима-10» White Mix глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Mix
ДП ПЭТ Прима-10 Grey Silk 200*90 ДП ПЭТ Прима-10 White Silk 200*90 ДП ПЭТ Прима-10 Cream Silk 200*90 ДП ЭКО Прима-10 Grey Wood 200*90
+4

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер, см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима

Характеристики

  • Артикул:
    150-0094
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    150-0094
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима
  • Стиль:
    Современный

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