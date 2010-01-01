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  5. ДП HF Прима-13.0.1 White Mix Magic Fog 200*60
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Хард Флекс White Mix Остекленная Magic Fog Филенчатая
0,0
7 182

Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Хард Флекс White Mix Остекленная Magic Fog Филенчатая 200x60

Этот товар смотрят 22 человека
ДП HF Прима-13.0.1 White Mix Magic Fog 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 208908
Этот товар смотрят 6 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 182
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 182 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 172
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 197 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Хард Флекс White Mix Остекленная Magic Fog Филенчатая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Mix
ДП ПЭТ Прима-13.0.1 White Silk Magic Fog 200*60 ДП ПЭТ Прима-13.0.1 Stormy Silk Magic Fog 200*60 ДП ПЭТ Прима-13.0.1 Cream Silk Magic Fog 200*60 ДП ПЭТ Прима-13.0.1 Grey Silk Magic Fog 200*60
+7

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима

Характеристики

  • Артикул:
    150-0103
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    150-0103
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима
  • Стиль:
    Современный

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