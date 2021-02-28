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Прима-2 White Mix
4,6
5 432

Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая

4,6
Этот товар смотрят 12 человек
ДП HF Прима-2 White Mix 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 203922
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 432
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 432 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 422
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
906 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Mix
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*60 ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*60 ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*60 ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*60
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер, см:
    200 x 60
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    15.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    15.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
28 февраля 2021
4
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Нет
Комментарий
В общем, в одном из магазинов посоветовали присмотреться к вашей фирме. Ассортимент очень большой, есть и под дерево модели, и более современные с черным стеклом, рисунками всякими и т.д. Наконец-то определились, что хотим. В этом магазе нам сказали, что под заказ привезут, а так даже образцов нет. На свой страх и риск заказали. Отзывов в инете почти нет, совета спросить тоже не у кого. Думаем, ну ладно, была не была.
Вам помог этот отзыв?
В
27 декабря 2020
5
Достоинства
Доставка, мастера, качество
Недостатки
Не обнаружено
Комментарий
Покупал двери в загородный дом. Нужны были глухие, светлые и качественные. Позвонил менеджеру, он порекомендовал эту модель. Дверьми остался доволен.
Вам помог этот отзыв?
А
24 июля 2020
4
Достоинства
несомненно отличное обслуживание клиентов, качественные товары за небольшие деньги, оперативное решение проблем
Недостатки
Не обнаружено
Комментарий
Решили поменять дверь в ванную комнату, т.к. та вздулась... цвет нужен был под светлое дерево, ручка нужна была медная и удобная, с хорошим замком.Молодцы! Справились с работой быстро и качественно, без лишней суеты. При том что дверь пришлось устанавливать с добором. За весь год дверь в ванной комнате показала себя с лучшей стороны. При постоянном взаимодействии с влажным воздухом не покосилась и не деформировалась. Фурнитура не поблекла. Спасибо за хорошее качество!
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4.6 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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