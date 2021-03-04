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  5. ДП HF Прима-3 White Mix White Сrystal 200*70
Прима-3 White Mix
4,6
6 300

Дверь межкомнатная «Прима-3» White Mix Белое художественное сатинато

4,6
Этот товар смотрят 9 человек
ДП HF Прима-3 White Mix White Сrystal 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 203943
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 300
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 300 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 290
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 050 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная «Прима-3» White Mix Белое художественное сатинато
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
200x90в наличии
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер, см:
    200 x 70
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Прима

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
04 марта 2021
4
Достоинства
дизайн, качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Купили новую квартиру. Пожив без дверей решили, что пора)) Нужно было как всегда чтобы было недорого и качественно. Выбранная модель соответствует всем запросам - устойчивость к влаге (так как устанавливали 4 двери в т. ч. ванна и туалет) - шумоизоляция
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А
28 декабря 2020
5
Достоинства
Надежность, красота, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Каждую вещь в ремонтируемую комнату подбираем с особой тщательностью, читаем отзывы о товаре, потом смотрим сами уже в магазине, спрашиваем у консультантов и только после этого делаем покупку. Эта же схема касается и межкомнатной двери. Дверь мы выбрали обычную без заморочек, пользоваться ей очень удобно, открывается бесшумно. Крепление надежное, и качество двери отменное.
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К
14 июля 2020
4
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Нет
Комментарий
Мы очень довольны тем, что именно у них в магазине закупили к себе в квартиру межкомнатные двери. Выбор их здесь был очень большой цены на действительно красивые и качественные модели сравнительно недорогие, доставили нам двери очень быстро и прямо в квартиру. По качеству замечаний нет,отличные двери,красивые,стильные,с отличной фурнитурой. Ещё в магазине помогли с выбором ручек. Спасибо большое!
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4.6 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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