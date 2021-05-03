Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Хард Флекс
  4. Браво
  5. ДП HF Браво-22 White Mix Magic Fog 200*70
Браво-22 White Mix
4,5
4 032

Дверь межкомнатная «Браво-22» White Mix остекление Magic Fog

4,5
Этот товар смотрят 19 человек
ДП HF Браво-22 White Mix Magic Fog 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 96799
Этот товар смотрят 12 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 032
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 032 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 022
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
672 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Mix остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: White Mix
ДП HF Браво-22 White Mix Magic Fog 200*70
ДП HF Браво-22 Black Mix Magic Fog 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Цвет по RAL
RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

Популярные подборки

Межкомнатные двери в Реутове Межкомнатные серые двери Межкомнатные двери в Северном Тушино Межкомнатные двери Экошпон серии Квалитет Двери Браво Эмалит Межкомнатные двери Хард Флекс серия Браво Межкомнатные двери цвета Grey Pro Межкомнатные двери белые из экошпона Межкомнатные двери цвета Белый бархат Межкомнатные двери в Орехове-Зуеве

Отзывы и вопросы о товаре

6
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
З
03 мая 2021
5
Комментарий
Выглядят они просто шикарно. Мне очень нравится их цвет, безумно приятный. По дизайну нам такой цвет подошёл отлично под полы в нашей квартире. Именно под них мы и подбирали двери
Вам помог этот отзыв?
А
30 апреля 2021
4
Комментарий
Я волновалась, что из-за светлого оттенка двери, она будет постоянно пачкаться, что на ней будут видны все пятна и пыль. Но на деле оказалось совсем иначе. На двери вообще практически не видно никаких пятен. Да и они легко удаляются при помощи обычной влажной тряпки. Мои дети очень часто трогают двери грязными руками, особенно, когда руки у них в шоколаде. Остаются некоторые пятна, но они практически не видны. А если я и замечу что-то, то легко могу убрать просто при помощи влажной тряпочки. Такие пятна очень хорошо удаляются с двери.
Вам помог этот отзыв?
В
27 октября 2020
5
Комментарий
Наши двери за год выдержали и проверку на прочность нашими двумя маленьки детьми, которые не всегда бывают аккуратны. Бывает они и хлопают дверьми, и стучат по стёклам своими игрушками, и врезаются на машине в нижнюю часть двери. Но никакие эти действия не надломили и не испортили ни одну из четырёх наших дверей. Ни одно из стёкол не побилось и не треснуло. Также детки пачкали наши двери и шоколадом, и фломастерами, но все эти загрязнения без труда удаляются с двери.
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Браво"

Дверь межкомнатная «Браво-22» White Mix остекление Black Star
Браво-22 White Mix
 
4 382
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Mix остекление Magic Fog
Браво-22 White Mix
 
4 032
Дверь межкомнатная «Браво-29» White Mix остекление Magic Fog
Браво-29 White Mix
 
4 382
Дверь межкомнатная «Браво-23» White Mix остекление Magic Fog
Новинка
Браво-23 White Mix
4 382

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Snow Art
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть