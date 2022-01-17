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  5. ДП HF Браво-29 White Mix Magic Fog 200*80
Браво-29 White Mix
4,5
4 382

Дверь межкомнатная «Браво-29» White Mix остекление Magic Fog

4,5
Этот товар смотрят 32 человека
ДП HF Браво-29 White Mix Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 96830
Этот товар смотрят 19 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 382
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 382 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 372
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
731 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная «Браво-29» White Mix остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Цвет по RAL
RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

44
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
С
17 января 2022
4
Комментарий
Здравствуйте, так уж получилось, что мы сначала установили двери, а лишь потом начали делать ремонт. Здесь хочется отметить высокую практичность и качество дверей. При таких огромных «нагрузках» на нее, она спокойно пережила выкладки плитки на пол, проведение проводки, и поклейку обоев. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что дверь простоит, служа вам, не один год.
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О
29 июля 2021
4
Комментарий
Делали ремонт комнаты с особым дизайном. Было невероятно трудно найти именно то, что подойдёт сюда. Искали на разных сайтах. И наткнулись на этот магазин и очень обрадовались, потому что здесь было то что нам нужно! Посоветовались с менеджером, он помог выбрать именно ту, которая впишется идеально. Женщина очень вежливая,приятная, а главное - профессионал! Приобрели межкомнатные двери и остались счастливыми. Минус мы не выявили, только положительные эмоции!
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А
11 июля 2021
5
Достоинства
супер двери, удобные!!!
Недостатки
Нет
Комментарий
Долго думали в какой магазин обратиться, перебрали много вариантов, но остановились на этом магазине. Вначале по виду двери качественные, красивые. Когда заказали убедились в этом! Дверь отличная, современная, отлично смотрится в интерьере. Хорошим плюсом при покупки в данном магазине, оформляют гарантия сроком 1,5 года! С выбором не ошиблись
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4.5 / 5 (На основе 44 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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