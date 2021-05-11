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  5. ДП HF Браво-29 White Mix Magic Fog 200*60
Браво-29 White Mix
4,3
4 382

Дверь межкомнатная «Браво-29» White Mix остекление Magic Fog

4,3
Этот товар смотрят 19 человек
ДП HF Браво-29 White Mix Magic Fog 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 96828
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 382
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 382 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 372
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
731 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0897 Коробка "Т" HF White Mix МДФ 2070*70*32 (у,п)
029-0897 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
029-0898 Наличник "Т" HF White Mix МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
029-0898 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная «Браво-29» White Mix остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Цвет по RAL
RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Mix
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
11 мая 2021
4
Комментарий
Через неделю нам звонят из магазина и говорят, что двери уже в городе и нам необходимо согласовать доставку и установку. Через неделю двери уже стояли . Установка заняла 2 дня, т.к. Двери были сложные , пляс арка и различный дополнения. Брака и каких-то "косяков" , чего очень боялся от братьев белорусов, до сих пор не выявлено. Все круто. Спасибо ребята за хороший сервис ... удачи вам.
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В
29 марта 2020
4
Комментарий
Кто ценит красоту, качество натурального дерева и может обеспечить им соответствующий уход - однозначно рекомендуем данную модель. Она действительно классная, создающая уют дома. все на высшем уровне, начиная от заказа, качества сборки, материала, заканчивая доставкой и особенно установкой!
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О
23 февраля 2020
5
Комментарий
Заказал в понедельник, во вторник уже забрал. двери в родной упаковке, все документы - всё ровно. Пришлось немного подождать, так что хорошо бы наверно звонить заранее, чтобы подготовили. Двери действительно в наличии (в отличие от двух других сайтов), возможность самовывоза, помогли подобрать дверь, ну и цена для дверей адекватная. В общем можно брать
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4.3 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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