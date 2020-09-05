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  5. ДП М Классико-12 Без отделки 200*70
Классико-12 Под покраску
4,5
8 750

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-12» глухая

4,5
Этот товар смотрят 19 человек
ДП М Классико-12 Без отделки 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225534
Этот товар смотрят 27 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 750
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 750 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 385 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 355
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 459 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0330 Наличник "Т" Без отделки М Тип-3 2150*75*12 (20*3)
025-0330 ⋅ 385 ₽
 385
1 925
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Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-12» глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Без отделки

Характеристики

  • Артикул:
    056-0316
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Без отделки
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Дверь без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить дверь, нанести любой художественный рисунок.
Отделка
под окраску
Материал
Отборный массив сосны, без сучков.

Характеристики

  • Артикул:
    056-0316
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Без отделки
  • Стиль:
    Классика

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Б
05 сентября 2020
4
Комментарий
Начнём с хорошего. Уважаю людей, которые добросовестно относятся к своей работе и к своим обязанностям. Консультация на высшем уровне, всё как полагается. Вроде уже и с цветом и с размером определились (приезжали замерщики). Оформили доставку и к нам приехала дверь с браком, на двери снизу два небольших пузырька. Вернули обратно и поменяли на точно такую же, просто потратили чуть больше времени, чем рассчитывали. Дверь до сих пор стоит, не ломается, не вздувается, всё хорошо!
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Т
02 июня 2020
5
Комментарий
Добрый день! Ну что тут скажешь, хорошие двери у вас! Прочные и главное красивые. Заказали ещё одну в санузел. Там, как мне объяснил менеджер, лучше брать влагоустойчивую дверь. Особенно нравится фурнитура! По поводу работников, доставки и качества нет никаких претензий. Цена конечно не для всех, но есть и более простые варианты.
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М
07 мая 2020
4
Комментарий
Решила сделать родителям подарок, они как раз заезжали в новый дом, но дверь в спальню так и не нашли. Конечно я подбирала по цветовому сочетанию с комнатой и учла все их вкусы. Обговорила всё с менеджером, номер которого нашла на сайте. Обсудили с ним детали заказа (он хорошо объясняет кстати). Ну и наконец-то через 5 дней пришла дверь. Родители были в изумлении, им очень понравилась дверь! Решили потом установить сами. В общем двери у вас - супер! Большое спасибо!
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4.5 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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