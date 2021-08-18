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Классико-13 Под покраску
4,4
9 212

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное

4,4
Этот товар смотрят 11 человек
ДП М Классико-13 Без отделки White Crystal 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225540
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 212
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 212 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 385 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 817
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 536 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0330 Наличник "Т" Без отделки М Тип-3 2150*75*12 (20*3)
025-0330 ⋅ 385 ₽
 385
1 925
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Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Без отделки

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Декор:
    Багет
  • Вес, кг:
    18.6
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Дверь без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить дверь, нанести любой художественный рисунок.
Отделка
под окраску
Материал
Отборный массив сосны, без сучков.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Декор:
    Багет
  • Вес, кг:
    18.6
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

38
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
18 августа 2021
4
Комментарий
Компания все сделала быстро, Мастер Все сделал очень качественно, несмотря на то что мы ему подкинули трудностей.
Вам помог этот отзыв?
К
20 мая 2021
5
Достоинства
Красивые Хорошие двери за свои деньги,
Недостатки
Нет
Комментарий
Дверь понравилась, после установки выглядит просто бомба! Служит дверь уже несколько месяцев, пока нареканий нет. Трещин на поверхности не появилось, царапин тоже. Очень доволен выбором
Вам помог этот отзыв?
П
29 марта 2021
5
Комментарий
Заказываю двери здесь второй раз. Первый раз порекомендовали знакомые, второй раз уже точно знал, что только сюда, так как замер, заказ, установка- все понравилось! На установку просили того же мастера, что был в прошлый раз, нам с супругой он понравился и как человек и как профессионал своего дела. Скоро буду заказывать еще двери сыну. Ждите еще отзыв!
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 38 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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