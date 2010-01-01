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  4. Дверь Л 2С Л-21 (БелДуб) ПО СТ-Сатинато 200*90
Дверь межкомнатная 2С Ламинированные Беленый дуб Остекленная Каркасно-щитовая
0,0
3 164

Дверь межкомнатная 2С Ламинированные Беленый дуб Остекленная Каркасно-щитовая 200x90

Этот товар смотрят 24 человека
Дверь Л 2С Л-21 (БелДуб) ПО СТ-Сатинато 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 1171
Этот товар смотрят 5 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 164
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 164 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 189 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 747
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
528 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0012 Коробка Л Л-21 (БелДуб) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0012 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0013 Наличник Л Л-21 (БелДуб) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0013 ⋅ 189 ₽
 189
945
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Дверь межкомнатная 2С Ламинированные Беленый дуб Остекленная Каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Беленый дуб
Дверь Л 2С Л-13 (Венге) ПО СТ-Сатинато 200*90 Дверь Л 2С Л-12 (МиланОрех) ПО СТ-Сатинато 200*90 Дверь Л 2С Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Сатинато 200*90
Дверь Л 2С Л-21 (БелДуб) ПО СТ-Сатинато 200*90

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Direct

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Беленый дуб
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.119
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)
Материал
брус хвойных пород, ПВХ

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Беленый дуб
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.119
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой

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