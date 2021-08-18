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  4. ДП Л Гост-0 Л-13 (Венге) 200*80
Гост-0 (Без усиления) Венге
4,5
2 011 2 366 -15%

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-13 (Венге) глухая

4,5
Этот товар смотрят 13 человек
ДП Л Гост-0 Л-13 (Венге) 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228214
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 011
2 366
-15%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 011 ₽
Коробка 546 ₽ x 3 шт.
Наличник 189 ₽ x 5 шт.
Изменить
4 594
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 360 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0042 Коробка Л Л-13 (Венге) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0042 ⋅ 546 ₽
 546
1 638
026-0047 Наличник Л Л-13 (Венге) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0047 ⋅ 189 ₽
 189
945
Показать ещё
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-13 (Венге) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Венге
Дверь Ш Гост-0 Т-01 (ДубНат) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-11 (ИталОрех) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 200*80
ДП Л Гост-0 Л-13 (Венге) 200*80
+3

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

13
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
18 августа 2021
4
Комментарий
Мы очень довольны тем, что именно у них в магазине закупили к себе в квартиру двери. Выбор их здесь был очень большой цены на действительно красивые и качественные модели сравнительно недорогие, доставили нам двери очень быстро и прямо в квартиру. По качеству замечаний нет,отличные двери,красивые,стильные,с отличной фурнитурой. Ещё в магазине помогли с выбором ручек. Спасибо большое!
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К
06 января 2021
4
Комментарий
У меня установлено несколько таких дверей, ламинированные. Внешне очень красиво смотрятся, приятный цвет и дизайн. Покупал на сайте, не в салоне, так как по цене оказалось немного дешевле. Устанавливал не сам. Двери влагостойкие. Нормальные двери
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К
12 декабря 2020
4
Достоинства
Доставка вовремя, все отлично! Рекомендую!
Недостатки
Нет
Комментарий
Дверь очень понравилась! Смотрится дороже, чем стоит. Качество очень хорошее! Дери не пустотелые, для дверей среднего ценового сегмента и по эксплуатационным свойствами более долговечные, технически грамотно сделаны, не разваливаются, уплотнители есть, материал довольно износостойкий Я довольна. В наш нестандартный кривой дверной проём дверь встала так, что всё стало и ровно и красиво! Вижу, только достоинства. Перечислять долго.
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4.5 / 5 (На основе 13 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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