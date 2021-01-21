Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
4,6
3 822 ₽
Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
4,6
Поделиться
Этот товар смотрят 18 человек
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228329
Этот товар смотрят 12 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|026-0045
|
Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
|490 ₽
|
|1 470 ₽
|026-0054
|
Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0054 ⋅ 147 ₽
|147 ₽
|
|735 ₽
Показать ещё
Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Gost
-
Материал:Финиш Флекс, Ламинированные
Характеристики
-
Артикул:092-0519
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Gost
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Л-12 (МиланОрех)
-
Общий цвет:Коричневый
-
Вес, кг:24.15
-
Кромка:ПВХ
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
Развернуть Свернуть
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Характеристики
-
Артикул:092-0519
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Gost
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Л-12 (МиланОрех)
-
Общий цвет:Коричневый
-
Вес, кг:24.15
-
Кромка:ПВХ
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Низкий (20-25 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
Отзывы и вопросы о товаре10