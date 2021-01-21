Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
    Входные двери Складные двери Раздвижные двери Арки и порталы Двери для бани и сауны Противопожарные Декоративные панели Декоративные рейки Фурнитура Плитка
    Показать еще
  3. Ламинированные двери
  4. ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*80
Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
4,6
3 822

Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая

4,6
Этот товар смотрят 18 человек
tumb 1 - ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*80
tumb 2 - ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*80
ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228329
Этот товар смотрят 12 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 822
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 822 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 027
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
637 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0054 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0054 ⋅ 147 ₽
 147
735
Показать ещё
Дверь межкомнатная Гост-0У Ламинированные Л-12 (МиланОрех), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x70доставка 03.06.2025
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Л-12 (МиланОрех)
ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*80
ДП Л Гост-0У Л-16 (Серый) 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-12 (МиланОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    24.15
  • Кромка:
    ПВХ
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-12 (МиланОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Вес, кг:
    24.15
  • Кромка:
    ПВХ
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Отзывы и вопросы о товаре

10
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
У
У Ульяна
16 декабря 2021
5
Достоинства
Легкая сборка,качество и цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Всем остались довольны! Нам консультант попался вежливый, компетентный, и доброжелательный сотрудник. Подробно проконсультировал по дверям
Вам помог этот отзыв?
В
В Виктория
21 марта 2021
5
Достоинства
компактные
Недостатки
Нет
Комментарий
Мне они напоминают вход в другой мир. комната не кажется меньше, скорее даже становится больше. К тому же, экономится пространство за счет сдвигания в сторону, а не в пространство другой комнаты. Об удобстве и бесшумности даже говорить не приходится
Вам помог этот отзыв?
В
В Владимир
21 января 2021
4
Достоинства
каркас двери супер, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Шикарно, доступно, При выборе дверей мы исходили из нескольких критериев - влагостойкость (т.к. меняли двери по всей квартире, т.е. во всех комнатах и санузле планировали поставитьь одинаковые двери), долговечность и износостойкость, т.е. хоть и не на века, но на долгие годы и, конечно же, чтобы не переплачивать. Таким образом, остановились на таком покрытии, как экошпон. Анализ предложений рынка показал, что с таким покрытием дверки изгтавливются в России не многими производителями и самыми демократичными по цене оказались дверки мебельной фабрики «Мебель 169»
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
6
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Ламинированные двери"

Дверь межкомнатная 32Г МДФ Грунт, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная 32Г МДФ Грунт, глухая, каркасно-щитовая
1 632 1 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная 32С МДФ Грунт, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная 32С МДФ Грунт, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
3 417 4 020 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-14 (Белый), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
Хит
Дверь межкомнатная Гост-0 Ламинированные Л-14 (Белый), глухая, кромка пвх, каркасно-щитовая
 
1 702 2 002 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-13 (Венге), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
Хит
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-13 (Венге), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 499 3 332 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-14 (Белый), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-14 (Белый), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-12 (МиланОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-7 Ламинированные Л-11 (ИталОрех), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-14 (Белый), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-14 (Белый), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 666 3 136 ₽ -15%
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-21 (БелДуб), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
Хит
Дверь межкомнатная Гост-9 Ламинированные Л-21 (БелДуб), остекленная, magic fog, кромка пвх, каркасно-щитовая
2 832 3 332 ₽ -15%
Дверь межкомнатная ДПГ Гладкое ФП Ламинированные Белый, глухая, кромка меламиновая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная ДПГ Гладкое ФП Ламинированные Белый, глухая, кромка меламиновая, каркасно-щитовая
1 874

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
7 620
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Original Oak, остекленная, white сrystal, филенчатая
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Original Oak, остекленная, white сrystal, филенчатая
9 270
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Original Oak, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Original Oak, глухая, филенчатая
 
8 370
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Italiano Vero, глухая, кромка abs, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Italiano Vero, глухая, кромка abs, филенчатая
 
4 920
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Original Oak, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Original Oak, глухая, царговая
 
5 070
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
4 253 5 670 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
5 670
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
 
5 070
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
10 020
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Brown Dreamline, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Brown Dreamline, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
2 644 3 525 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Brown Dreamline, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Brown Dreamline, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
5 370
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Brown Dreamline, остекленная, white сrystal, филенчатая
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Brown Dreamline, остекленная, white сrystal, филенчатая
 
7 470
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть