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Гост-0 (C усилением) Л-23 (Белый)
0,0
3 920

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-23 (Белый) глухая

Этот товар смотрят 6 человек
ДП Л Гост-0У Л-23 (Белый) 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228350
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 920
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 920 ₽
Наличник 168 ₽ x 5 шт.
Коробка 368 ₽ x 3 шт.
Изменить
5 864
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
654 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0008 Наличник Л Л-23 (Белый) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0008 ⋅ 168 ₽
 168
840
026-0015 Коробка Л Л-23 (Белый) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0015 ⋅ 368 ₽
 368
1 104
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-23 (Белый) глухая
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Л-23 (Белый)
ДП Л Гост-0У Л-23 (Белый) 200*60
ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*60 ДП Л Гост-0У Л-11 (ИталОрех) 200*60 ДП Л Гост-0У Л-16 (Серый) 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Артикул:
    092-0653
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

  • Артикул:
    092-0653
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

11
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
15 августа 2023
5
Комментарий
Покупали дверь три месяца назад и остались довольны. Только по этому вернулся, чтобы выразить благодарность. Качество за такие деньги меня порадовало. Установку пришлось немного подождать, но это ничего. Буду еще обращаться в ваш магазин
Вам помог этот отзыв?
А
26 июля 2021
4
Достоинства
Быстрая доставка и качество обслуживания
Недостатки
Нет
Комментарий
Замерщики приехали оперативно с образцами для выбора цвета. Большего всего понравилась работа мастеров, ремонтирующих двери. Пару слов о дверях: рекомендую покупать, качественные, красивые, долговечные
Вам помог этот отзыв?
С
07 июля 2021
5
Комментарий
Двери заказывали в загородный дом. Обязательным условием был материал - натуральный, почечуй, экологичный. Были очень удивлены, что за такие деньги можно взять не только натуральные но и очень красивые и качественные двери. Большое спасибо сотрудникам магазина, все сделано очень профессионально.
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