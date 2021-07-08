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  4. ДП Л Гост-13 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
Гост-13 (Без усиления) Миланский орех
4,7
2 033 3 388 -40%

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog

4,7
Этот товар смотрят 24 человека
ДП Л Гост-13 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228289
Этот товар смотрят 23 человека

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 033
3 388
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 033 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
4 238
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0054 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0054 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Миланский орех
ДП Л Гост-13 Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*80
ДП Л Гост-13 Л-13 (Венге) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-13 Л-16 (Серый) Magic Fog 200*80 ДП Л Гост-13 Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*80
+2

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

13
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
08 июля 2021
5
Комментарий
Дверь устанавливал сам. Всё получилось очень даже хорошо.Выполнена из шпонированного дерева. Благодаря этому дверь лёгкая и практически не реагирует на скачки влажности Дверь хорошего качества. Не слушайте плохие комментарии.
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О
05 февраля 2021
5
Комментарий
Купили дом в деревне, и решили поменять двери на новые. Нужны были деревянные и прочные. Обратились в этот магазин. Здесь огромный выбор, на любой вкус. Отличные сотрудники, ответят на любой вопрос! Это круто! Заказали все двери в комнаты тут и не пожалели. Двери прям точь-в-точь как мы и мечтали. По цвету и дизайну отлично вписались в интерьер!
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И
10 декабря 2020
5
Достоинства
приятные двери красивые и дешевле аналогов
Недостатки
Нет
Комментарий
Меняли деревянные двери, но хотелось снова двери из натуральных материалов, и эти двери так и выглядят. Красивые и строгие, и очень недорогие.
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4.7 / 5 (На основе 13 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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