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Альфа-1 Casablanca
4,5
6 552

Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Casablanca глухая

4,5
Этот товар смотрят 6 человек
ДП ПВХ Альфа-1 Casablanca 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95888
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 552
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 552 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 382
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 092 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Casablanca глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Альфа-1 Milano Vero 200*70
ДП ПВХ Альфа-1 Casablanca 200*70
ДП ПВХ Альфа-1 Italiano Vero 200*70 ДП ПВХ Альфа-1 Dark Barnwood 200*70

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Артикул:
    146-0160
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    146-0160
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Классика

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
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  • Сначала с низкой оценкой
А
14 июня 2020
4
Комментарий
Заказывали межкомнатные двери в классическом варианте. Красивый современный дизайн, но смягчен плавными линиями. Очень понравилась данная модель и благодаря светлому цвету смотрится дорого. А вообще выбор интересный, есть варианты на разный кошелек, можно по цвету подобрать. Не продешевили ни на производстве самого полотна, ни на ручках и креплениях.
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А
13 июня 2020
5
Комментарий
Спасибо большущее ребятам из 169 за монтаж нашей межкомнатной перегородки! Долго думала, обращаться ли в эту компанию, все-таки для нас это дороговато (( Но меня подкупило качество! И я действительно довольна, что заплатила чуть больше. Монтажники сделали аккуратно и основательно. У нас пока только черновой ремонт, но уже сейчас перегородка смотрится круто!!) Теперь будем заканчивать с чистовой отделкой:)
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Д
26 апреля 2020
5
Комментарий
Очень давно уже хотели поменять двери в квартире, но не могли определиться в какой компании лучше заказывать. Выбрали 169, так как знали и видели у знакомых, что качество отличное. И все-таки, наконец, то поставили новые двери месяц назад. Отличные двери! Установили на совесть, да и заказом и доставкой проблем не возникло. Прекрасно вписались в нашу квартиру. Советуем!
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4.5 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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