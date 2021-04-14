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  5. ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*80
Лотос-2 Casablanca
4,5
7 812

Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Casablanca остекление Art Glass

4,5
Этот товар смотрят 30 человек
ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95909
Этот товар смотрят 8 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 812
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 812 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 642
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 302 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 168 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Casablanca остекление Art Glass
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Лотос-2 Italiano Vero Art Glass 200*80 ДП ПВХ Лотос-2 Milano Vero Art Glass 200*80
ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*80
ДП ПВХ Лотос-2 Dark Barnwood Art Glass 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    27
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    27
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

40
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
14 апреля 2021
4
Достоинства
Удобные и красивые двери за хорошую цену.
Недостатки
Нет
Комментарий
- быстро обработали мой заказ. - подтвердили наличие нужного комплекта дверей. - оформили заказ, выполнили доставку. - на следующий день установка дверей. - ребята с опытом, грамотные, поэтому у меня претензий по качеству установки
Вам помог этот отзыв?
Е
14 апреля 2021
5
Комментарий
Все условия выполнили, замечаний нет, доставку выполнили, демонтаж старых дверей , и новые поставили. Отличные двери, ровные, нигде не распухли.Сайт очень удобный, и главное информация о ценах актуальная. Лишнего не платили.
Вам помог этот отзыв?
Л
12 апреля 2021
4
Достоинства
отличные, комфортные двери
Недостатки
Нет
Комментарий
Здравствуйте! Мама заказывала у вас дверь в спальную комнату. Хочу сказать, что у меня уже болит мизинец, постоянно бьюсь об эту дверь ногой, в остальном всё прекрасно. Плюсов много. Хорошая поверхность под срез дерева, массивная дверь, удобная ручка, только вот замок тяжело проворачивается. Внешний вид презентабельный. Нравится!
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 40 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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