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Лотос-2 Milano Vero
4,5
7 812

Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Milano Vero остекление Art Glass

4,5
Этот товар смотрят 32 человека
ДП ПВХ Лотос-2 Milano Vero Art Glass 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97573
Этот товар смотрят 23 человека

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 812
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 812 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 642
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 302 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 48 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0047 Коробка "Т" ПВХ Milano Vero МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0047 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0048 Наличник "Т" ПВХ Milano Vero МДФ Полукруглый 2150*70*8
147-0048 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Milano Vero остекление Art Glass
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Milano Vero
ДП ПВХ Лотос-2 Italiano Vero Art Glass 200*80
ДП ПВХ Лотос-2 Milano Vero Art Glass 200*80
ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*80 ДП ПВХ Лотос-2 Dark Barnwood Art Glass 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

15
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
31 декабря 2021
4
Комментарий
Доброе утро. Спасибо менеджеру за оказанную нам помощь в выборе дверей в нашу новую спальню. Под наш интерьер подошла просто супер. Лишь фурнитура была немного заляпана, но протерла тряпочкой и все ок. Очень красиво смотрится.
Вам помог этот отзыв?
Ф
21 октября 2021
5
Комментарий
Всем привет. Долго искали двери в спальню, очень понравилась эта модель. Ее простой, но в то же время стильный дизайн придаёт комнате уют. Покупка оправдала все наши ожидания.
Вам помог этот отзыв?
Н
15 августа 2021
5
Комментарий
По просьбе мужа заказала новую межкомнатную дверь к нам в спальню. Выбирали долго и остановились на этом варианте. К нашему интерьеру подошла замечательно. Очень понравилась.
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 15 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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