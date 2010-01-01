Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Prima
  5. ДП ЭКО Прима-3 Wenge Melinga White Сrystal 200*60
Прима-3 Wenge Melinga
0,0
6 272

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Melinga стекло White Сrystal

Этот товар смотрят 23 человека
ДП ЭКО Прима-3 Wenge Melinga White Сrystal 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 255619
Этот товар смотрят 34 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 272
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 272 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 912
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 046 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0190 Коробка "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0190 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Melinga стекло White Сrystal
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Wenge Melinga
ДП ЭМА Прима-3 White Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭМА Прима-3 Stormy Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga White Сrystal 200*60
+10

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-1176
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1176
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Светло-серая эмаль Низкие межкомнатные двери Межкомнатные двери цвета Grace Межкомнатные двери цвета Дуб Серена светло-серый Межкомнатные двери Эмалит коллекция Prima Межкомнатные двери станция метро Бабушкинская Межкомнатные двери цвета Нордик Двери из массива сосны Межкомнатные двери оптом Межкомнатные двери цвета Дуб патина золото

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Prima"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Snow Melinga стекло White Сrystal
Прима-3 Snow Melinga
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Veralinga глухая
Лучшая цена
Прима-2 Wenge Veralinga
1 442 7 210 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Brown Dreamline глухая
Хит
Прима-2 Brown Dreamline
 
5 992
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» White Dreamline глухая
Доставим завтра
Прима-2 White Dreamline
 
4 617 5 432 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» White Dreamline стекло White Сrystal
Прима-3 White Dreamline
 
6 692
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Brown Dreamline стекло White Сrystal
Доставим завтра
Прима-3 Brown Dreamline
 
6 692
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Прима-2 Bianco Veralinga
 
5 572
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Bianco Veralinga
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Cappuccino Veralinga
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Wenge Veralinga
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Nordic Oak глухая
Доставим завтра
Прима-2 Nordic Oak
 
5 992
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Nordic Oak стекло White Сrystal
Доставим завтра
Прима-3 Nordic Oak
 
6 692

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Wenge Melinga
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Original Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Original Oak
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Original Oak
 
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Прима-3 Wenge Veralinga
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grey Veralinga
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Original Oak остекление Magic Fog
Браво-29 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-11 (Орех)
 
9 352
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Brown Dreamline
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть