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  5. ДП ЭКО Прима-3 Nordic Oak White Сrystal 200*60
Прима-3 Nordic Oak
0,0
6 692

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Nordic Oak стекло White Сrystal

Этот товар смотрят 15 человек
ДП ЭКО Прима-3 Nordic Oak White Сrystal 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 227632
Этот товар смотрят 13 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 692
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 692 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 682
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 116 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1134 Коробка "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1134 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1135 Наличник "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1135 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Nordic Oak стекло White Сrystal
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Nordic Oak
ДП ЭМА Прима-3 White Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭМА Прима-3 Stormy Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga White Сrystal 200*60
+10

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Nordic Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Nordic Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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