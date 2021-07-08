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  5. ДП ПВХ Лотос-1 Casablanca 200*80
Лотос-1 Casablanca
4,5
5 572

Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая

4,5
Этот товар смотрят 6 человек
ДП ПВХ Лотос-1 Casablanca 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95899
Этот товар смотрят 13 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 572
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 572 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 402
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
929 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 108 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Лотос-1 Milano Vero 200*80
ДП ПВХ Лотос-1 Casablanca 200*80
ДП ПВХ Лотос-1 Italiano Vero 200*80 ДП ПВХ Лотос-1 Dark Barnwood 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Артикул:
    146-0177
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    146-0177
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

40
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Н
08 июля 2021
5
Достоинства
Очень интересно смотрятся в интерьере !
Недостатки
Нет
Комментарий
Работы выполнили очень быстро, все профессионально и хорошо, никакого обмана со стороны персонала магазина не было. После установки попросили всё проверить. Старые двери убрали сами, мы попросили их не выкидывать, увезли всё на участок. Хотя они предлагали вынести за собой весь мусор. Чистая работа.
Вам помог этот отзыв?
А
11 июня 2021
5
Достоинства
Удобные, легко собираются, смотрится хорошо
Недостатки
Нет
Комментарий
мы начали искать такие двери, чтобы они были уже готовые по нашим размерам. Нашли ваш магазин, описали какие двери нам нужны. Нам предложили варианты, сказали, что они есть в наличии. Цена нас устроила, но хотелось посмотреть на их качество, на складе фирмы осмотрела один из вариантов, который нам сразу понравился! И только после этого мы оформили заказ, уже зная, что нас все устроит. Новые двери оказались намного красивее и качественнее предыдущих, при том, что по деньгам получилось значительно дешевле!
Вам помог этот отзыв?
А
21 апреля 2021
5
Достоинства
Удобные, легко собираются, смотрится хорошо
Недостатки
Нет
Комментарий
мы начали искать такие двери, чтобы они были уже готовые по нашим размерам. Нашли ваш магазин, описали какие двери нам нужны. Нам предложили варианты, сказали, что они есть в наличии. Цена нас устроила, но хотелось посмотреть на их качество, на складе фирмы осмотрела один из вариантов, который нам сразу понравился! И только после этого мы оформили заказ, уже зная, что нас все устроит. Новые двери оказались намного красивее и качественнее предыдущих, при том, что по деньгам получилось значительно дешевле!
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 40 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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