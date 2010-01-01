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Лотос-2 Milano Vero
0,0
4 687 7 812 -40%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Milano Vero остекление Art Glass

Этот товар смотрят 5 человек
ДП ПВХ Лотос-2 Milano Vero Art Glass 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97574
Этот товар смотрят 19 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 687
7 812
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 687 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 517
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0047 Коробка "Т" ПВХ Milano Vero МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0047 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0048 Наличник "Т" ПВХ Milano Vero МДФ Полукруглый 2150*70*8
147-0048 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Milano Vero остекление Art Glass
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Milano Vero
ДП ПВХ Лотос-2 Italiano Vero Art Glass 200*90
ДП ПВХ Лотос-2 Milano Vero Art Glass 200*90
ДП ПВХ Лотос-2 Casablanca Art Glass 200*90 ДП ПВХ Лотос-2 Dark Barnwood Art Glass 200*90

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

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