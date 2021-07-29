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  5. ДП ПВХ Вираж-2 Casablanca Art Glass 200*80
Вираж-2 Casablanca
4,5
8 092

Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Casablanca остекление Art Glass

4,5
Этот товар смотрят 14 человек
ДП ПВХ Вираж-2 Casablanca Art Glass 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95904
Этот товар смотрят 19 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 092
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 092 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 922
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 349 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Casablanca остекление Art Glass
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Вираж-2 Milano Vero Art Glass 200*80
ДП ПВХ Вираж-2 Casablanca Art Glass 200*80
ДП ПВХ Вираж-2 Italiano Vero Art Glass 200*80 ДП ПВХ Вираж-2 Dark Barnwood Art Glass 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    37
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    33.46
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Art Glass
  • Вес, кг:
    33.46
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

39
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
29 июля 2021
4
Достоинства
168 Лёгкие. И собрать было не трудно.
Недостатки
Нет
Комментарий
Оптимальным решением считаю, сделать выбор покупки дверей через интернет - магазин. Как правило у производителей имеется свой сайт, цена дешевле, чем в магазинах, прямая связь с производителем. Поэтому и выбрала я двери российского производства. Качество материалов и исполнения, приятный внешний вид, доступная цена. У меня светлые двери. Это очень, очень-очень выигрышный цвет. За год двери, конечно, всякого натерпелись, но на их внешнем виде это практически никак не отразилось, Рекомендую
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Л
25 мая 2021
5
Достоинства
Идеально вписались в цветовую гамму комнаты
Недостатки
Нет
Комментарий
Не пожалели, что выбрали этого производителя и данные двери. как и все натуральные изделия они требуют ухода и соответствующего обращения, в данном случае микроклимата и поддержания влажности.Кто ценит красоту, качество натурального дерева и может обеспечить им соответствующий уход - однозначно рекомендуем данную модель. Она действительно классная, создающая уют дома. все на высшем уровне, начиная от заказа, качества сборки, материала, заканчивая доставкой и особенно установкой
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Е
21 мая 2021
4
Комментарий
упила шикарные межкомнатные двери ! цена и качество супер! Очень доброжелательный персонал, все грамотно и быстро оформили, к доставке никаких вопросов, все вовремя. Никак не можем нарадоваться новой дверью! Дверь отлично противостоит всем воздействиям моющих средств, а особенно играм маленькие детей!
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4.5 / 5 (На основе 39 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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