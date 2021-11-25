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Альфа-1 Casablanca
4,4
6 552

Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Casablanca глухая

4,4
Этот товар смотрят 25 человек
ДП ПВХ Альфа-1 Casablanca 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95889
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 552
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 552 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 382
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 092 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Casablanca глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
ДП ПВХ Альфа-1 Milano Vero 200*80 ДП ПВХ Альфа-1 Italiano Vero 200*80
ДП ПВХ Альфа-1 Casablanca 200*80
ДП ПВХ Альфа-1 Dark Barnwood 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Артикул:
    146-0161
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    146-0161
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Классика

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Отзывы и вопросы о товаре

42
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Р
25 ноября 2021
5
Комментарий
Дверь полностью нас утроила. Заказывали четыре полотна, получили достаточно быстро. Доставка на высшем уровне. Модель прекрасная, на одной был скол, но ее быстро заменили.
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С
24 ноября 2021
1
Достоинства
Недостатки
80% брака
Комментарий
заказали эти двери 29.10.21 5 шт на складе были , привезли быстро, установка должна была быть только через 1.5нед. Установщики открыли упаковку и из 5 дверей , 3 - брак , пленка отходит, выпуклости , дырки в пленке и т д, заказали на обмен и нам тоже не привезли, т к все новые двери на складе оказались с браком. так что не заказывайте эти двери или если решитесь, то при доставке сразу распаковывайте проверяйте и отправляйте обратно.
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М
24 июня 2021
5
Достоинства
Прекрасно упакованы
Недостатки
Нет
Комментарий
Отличная дверь за такое качество и цену. Установку взял на себя, с чем проблем почти не возникло, единственное напортачил с петлями, но это уже моя ошибка.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 42 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
1

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